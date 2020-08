Chuva em grande parte do MS eleva umidade do ar e ameniza o calor

O clima continua mudando neste domingo (16) em Mato Grosso do Sul. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) estima céu nublado com potencial para chuva em grande parte do Estado.

Apenas as regiões norte e nordeste têm baixa chance de chuva neste dia, porém mantém as condições de céu nublado. A umidade do ar terá signif icativa melhora e a variação estimada para o dia é de 100% a 60%.

Como os volumes estimados de chuva estão altos é necessário se manter alerta para possíveis pontos de alagamentos, enxurradas temporárias e transtornos que eventualmente podem ocorrer nos municípios.

As temperaturas estarão em ligeiro declínio e a variação está estimada em 18ºC a 35°C para o Estado. Na Capital a mínima será de 21°C e a máxima de 28°C.

Mireli Obando, Subcom

Foto: Edemir Rodrigues