China ordena que EUA fechem consulado em Chengdu, após decisão sobre Houston

Pequim ordenou o fechamento do consulado dos Estados Unidos em Chengdu, no sudoeste chinês, em retaliação contra a decisão de Washington de fechar o consulado chinês em Houston (Texas). Em comunicado, o ministério de Relações Exteriores da China disse que informou a embaixada americana em Pequim na manhã desta sexta-feira, 24, da ordem para que o consulado em Chengdu encerre todas as operações e atividades. A China não deu detalhes sobre o prazo para o fechamento. A embaixada dos Estados Unidos em Pequim não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O ministério disse que a decisão é uma "resposta legítima e necessária para o comportamento irracional dos Estados Unidos", citando a demanda abrupta de Washington na última terça-feira, 21, para que o consulado chinês fechasse - com o argumento de que o local era utilizado para espionagem de cidadãos americanos.

O corpo diplomático do consulado dos EUA em Chengdu vinha interferindo em assuntos internos do país asiático, afirmou o Ministério de Relações Exteriores chinês. Ainda segundo o ministério, o consulado chinês em Houston continua em operação. Fonte: Dow Jones Newswires.