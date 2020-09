Céu de fumaça dá lugar a nuvens de chuva a partir deste sábado em Mato Grosso do Sul

Depois de um longo período de seca e calor extremo, a massa de ar seco perde força e dá lugar a formação de nuvens de chuva sobre Mato Grosso do Sul. Pancadas de chuva são esperadas para este sábado (19) e há expectativa de que essa condição se repita até a próxima quarta-feira (23), sendo o período com maior probabilidade a segunda (21) e a terça-feira (22).

A estimativa é do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) que observa que embora os volumes sejam baixos e de fraca intensidade – são esperados acumulados de até 10 milímetros - haverá uma mudança significativa no tempo, inclusive da umidade relativa do ar que aumenta em todas as áreas.

Para este sábado (19) a previsão do tempo indica céu parcialmente nublado a nublado em todas as regiões. Pancadas de chuva devem começar pelas regiões pantaneira, sudoeste, sul e central. Os índices de umidade relativa do ar terão variação de 80% a 25% neste dia. As temperaturas devem manter uma grande amplitude térmica, com a variação estimada entre 16°C a 39°C.

Para Campo Grande a previsão é de sol com aumento de nuvens pela manhã, e pancadas de chuva a tarde. A mínima está estimada em 22°C e a máxima em 32°C.

Mireli Obando, Subcom

Foto: Saul Schramm