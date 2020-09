Cerrado Ecoarte homenageia Ary Pára-raios

O Cerrado Ecoarte faz hoje (13) uma homenagem à Ary Pára-raios,que foi um dos maiores defensores do bioma. Ás 16h, Maíra Oliveira, filha do saudoso artista, participa de um bate-papo interativo no Instagram. O artista marcou a cultura nacional com política e ativismo ambiental nesse bioma que é a savana com a maior biodiversidade do planeta.

Para comemorar a semana do Cerrado, o projeto Cerrado Ecoarte realizou uma série de oficinas com artistas da música, teatro e antropologia do Distrito Federal. Além disso, fez o pré-lançamento de seu livro digital homônimo. “Este livro é uma coletânea de textos de artistas, pesquisadores, mestras da cultura popular e das culturas originárias. Reunimos vozes que questionam, apontam fragilidades do sistema, mas que também nutrem, edificam, estimulam a vida e a criação, defendendo o Cerrado e suas culturas”, explica a artista idealizadora do projeto, Thais Kuri.

O Dia Nacional do Cerrado foi instituído em 2003, em homenagem à Ary Pára-raios. Ele foi um dos grandes defensores do Cerrado, sendo fundador do grupo de teatro de rua, sociedade cultural e do "Esquadrão da Vida”.

O Cerrado Ecoarte foi criado para contribuir com o olhar sensível às expressões artísticas e culturais do Cerrado, bem como suas questões urgentes de defesa e conservação. É financiado pelo Fundo de Apoio a Cultura (FAC) do Distrito Federal e chega agora à sua segunda fase.

O projeto teve início no ano passado, quando promoveu uma imersão artística em meio à flora e à fauna nativa, convidando os artistas a uma vivência rica em cultura e saberes tradicionais dos povos cerratenses. Dessa experiência nasceram imagens, relatos e obras que se apresentam agora no livro digital “Cerrado Ecoarte”, com lançamento previsto para o próximo dia 20 de setembro.