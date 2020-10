Cerca de 126 mil veículos passaram pelo Sistema Anchieta-Imigrantes neste sábado

Trânsito carregado na rodovia dos Imigrantes, sentido litoral, na altura do pedágio, no início deste sábado, 10 - ( Foto: Estadão/Ecovias/Divulgação )

Apesar da pandemia de covid-19 ainda em curso, os paulistas decidiram aproveitar o feriado prolongado na praia. Com isso, as estradas que levam ao Litoral Sul de São Paulo ficaram lotadas durante a manhã deste sábado, 10. De acordo com a Ecovias, que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), o tráfego ficou congestionado na rodovia dos Imigrantes, sentido litoral, do km 29 ao km 32 e do km 40 ao km 43. Por volta das 10h, a situação foi normalizada.

Segundo a concessionária, desde a 0h de sexta-feira (9) até as 11h deste sábado, 126,4 mil veículos passaram pelo SAI em direção ao litoral. Desse total, 57 mil veículos já subiram a serra de volta. Portanto, há um saldo de 69,4 mil veículos no litoral. A estimativa é de que entre 240 mil e 370 mil veículos sigam em direção à Baixada Santista durante o feriado.

Em nota, a Ecovias informou que a previsão está dentro da média registrada no último feriado, da Independência da República (7 de setembro). Na ocasião, 275,6 mil veículos acessaram as respectivas rodovias em direção à Baixada Santista.

O último boletim da Ecovias aponta que o motorista encontra tráfego normal em todo SAI. Mesmo com o tempo encoberto, a visibilidade é boa em todos os trechos, de acordo com a concessionária. De qualquer maneira, é importante seguir todas as recomendações de segurança e, jamais, ultrapassar os limites de velocidade da via. Faróis, sempre acesos.

Operação descida

Para dar conta do movimento intenso das estradas, o SAI implantou a Operação Descida (7x3). A previsão é manter o esquema até as 19h59 deste sábado. Portanto, para a descida, os motoristas utilizam as pistas norte e sul da via Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra é realizada apenas pela pista norte da rodovia dos Imigrantes.

Em razão da pandemia, a Ecovias recomenda, no entanto, que o distanciamento social seja respeitado pelos usuários tanto nas praias quanto nas paradas ao longo do caminho. Além disso, cabe salientar que o uso de máscaras é obrigatório sempre que estiver em ambiente externo, principalmente, se houver mais pessoas ao redor.

Interior e outros Estados

A rodovia Castello Branco tem trânsito do km 20 ao km 24, na altura de Barueri (SP), por conta do excesso de veículos. As rodovias Anhanguera e Bandeirantes, que ligam a capital ao interior, têm alguns pontos de lentidão na altura das cidades de Cajamar e Jundiaí.

Na Ayrton Senna, o tráfego é normal em toda a extensão, informa a Ecopistas, concessionária que administra a via. Já a rodovia Presidente Dutra tem trânsito entre os km 120 e 117 (região de Caçapava), no sentido Rio de Janeiro. O motivo é excesso de veículos, informa a CCR NovaDutra.

E quem vai no sentido Belo Horizonte (MG) pela Fernão Dias, enfrenta retenção de três quilômetros devido ao fluxo intenso de veículos. O trânsito começa no km 36, em Atibaia (SP).