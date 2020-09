Centelha MS: Mato Grosso do Sul investe em ideias inovadoras para novos tempos

Participaram da seleção, novos empreendedores de 34 municípios de Mato Grosso do Sul, tendo 564 propostas cadastradas para avaliação. - (Foto: Divulgação/Governo Do Estado)

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect) órgão vinculado à Semagro, em parceria com a Finep e Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação; realizou Cerimônia de Contratação dos Empreendedores Aprovados pelo Programa Centelha MS.

O Centelha MS teve como objetivo selecionar ideias inovadoras de startups e empresas iniciantes no Estado. Participaram da seleção, novos empreendedores de 34 municípios de Mato Grosso do Sul, tendo 564 propostas cadastradas para avaliação.

Após um longo processo de seleção, as 30 ideias melhores avaliadas finalmente assinaram seus Termos de Outorga e receberam as primeiras parcelas dos recursos. Cada empresa inovadora receberá até 60 mil reais em subvenção econômica para transformar sua ideia inovadora em um negócio de sucesso.

Participaram do Evento o diretor-presidente da Fundect, Márcio Pereira, o secretário de estado da SEMAGRO, Jaime Verruck; o magnífico reitor da UFMS, Marcelo Turine, o magnífico reitor da UEMS, Laércio de Carvalho, o presidente do conselho superior da Fundect, Ricardo Senna, a gestora do Programa Centelha em MS, Edna Scremin Dias; o diretor de desenvolvimento científico e tecnológico da Finep, Marcelo Bortolini, o analista de pesquisas da Finep, Vitor Kapel; o diretor do centro de empreendedorismo inovador da Fundação Certi, Leandro Carioni, a proprietária da empresa sul-mato-grossense Angi Chocolates, Beatriz Branco; além de todos os contemplados pelo Programa Centelha em Mato Grosso do Sul.

O diretor-presidente da Fundect, Márcio Pereira, deu as boas-vindas a todos os participantes e já adiantou que Mato Grosso do Sul já está confirmado na segunda edição do Programa Centelha, que teve seu lançamento oficial nesta segunda-feira (31).

“O Centelha em Mato Grosso do Sul é sucesso absoluto, e claro que não poderíamos ficar de fora de sua segunda edição. Fundect, Semagro e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul já estão trabalhando arduamente para garantir um aporte ainda maior de recursos para esta edição do Programa”, afirmou o presidente.

O Secretário de Estado Jaime Verruck ressaltou a importância da implantação do Centelha, mesmo em tempos tão conturbados quanto estes que estamos vivenciando.

“A Pandemia do novo Coronavírus obrigou-nos a pensar fora da caixa, e estar aqui hoje participando da liberação destes recursos para o fomento de negócios inovadores é extremamente gratificante. Mesmo com tantas dificuldades, Mato Grosso do Sul está investindo em inovação, em negócios inteligentes, em ações que trarão desenvolvimento, emprego e renda para nossa gente”, disse.

Juliano Thomé, da empresa D-Módulo, que fabrica casas de baixo custo orçamentário e baixo impacto ambiental, foi o primeiro colocado dentre os 30 selecionados.

“O Centelha é o “start” que precisávamos para tirar nossas ideias do papel e oferecer para Mato Grosso do Sul novas oportunidades de negócio por meio da inovação. Todos somos vencedores, agradeço imensamente ao Governo do Estado por meio da Fundect e Semagro, além da Finep e do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação”, afirmou.

Para o diretor de desenvolvimento científico e tecnológico da Finep, Marcelo Bortolini, Mato Grosso do Sul e suas instituições gestoras foram um grande exemplo para os demais Estados quanto a sua adesão ao Programa.

“Desde o início ficou claro o comprometimento de toda a equipe da Fundect em levar esse projeto adiante e transformá-lo no sucesso que é. Agradeço ao Márcio, a professora Edna que não mediram esforços junto com sua equipe, enfim, a todos aqueles que nos ajudaram a identificar ideias inovadoras e a partir de agora transformá-las em negócios de sucesso”, finaliza.

Assessoria Fundect