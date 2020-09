CCR MSVia dá início às ações da Semana Nacional de Trânsito

(Foto: Divulgação/CCR MSVia)

Na próxima sexta (18), a CCR MSVia inicia sua programação de ações alusivas à Semana Nacional de Trânsito. Até o dia 24 (quinta) está prevista a realização de 45 ações incluindo palestras de segurança viária, instalação de adesivos refletivos em bicicletas, limpeza de faixas refletivas de caminhões, distribuição de kits de higienização, máscaras de tecido reutilizáveis, álcool em gel, flanelas, além da afixação de cartazes e veiculação de mensagens de segurança no Painéis Eletrônicos de Mensagens da Concessionária ao longo da BR-163/MS.

As palestras de segurança viária serão destinadas ao público de empresas e instituições lindeiras à rodovia e abordarão assuntos referentes ao dia-dia dos usuários que trafegam pela BR-163/MS, como uso do cinto de segurança, uso do capacete, verificação de itens de segurança dos veículos, respeito aos limites de velocidade, entre outros.

Já a adesivagem de bicicletas acontecerá em locais com maior fluxo de ciclistas, como por exemplo, no anel viário em Campo Grande e Dourados. O intuito da ação é abordar o usuário e orientá-lo sobre a importância da utilização dos itens de segurança obrigatórios, como por exemplo, os adesivos refletivos, que proporcionam maior visibilidade do mesmo em momentos de pouco luminosidade.

As ações da Semana Nacional de Trânsito da CCR MSVia contam como parceiros a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a Polícia Rodoviária Federal de Mato Grosso do Sul (PRF/MS), o Detran/MS, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PM-MS), as Agências Municipais de Transporte e Trânsito (Agetran), além das empresas Grupo Dallas, JBS, Brazil Safety Brands (BSB), Autoescola Eficaz e Usina Rio Amambai Agroenergia.

Confira a programação para este fim de semana:

Dia 18 (sexta)

10h – Palestra de Segurança na Usina Rio Amambai (Naviraí);

16h – Limpeza de refletivos de caminhões (praça de pedágio de Campo Grande, km 432);

17h – Limpeza de refletivos de caminhões (praça de pedágio de Pedro Gomes, km 817);

17h – Distribuição de kits com álcool e flanela (praça de pedágio de Rio Verde de MT, km 703);

Dia 19 (sábado)

10h – Limpeza de refletivos de caminhões (praça de pedágio de Jaraguari, km 533);

17h – Distribuição de kits com álcool e flanela (praça de pedágio de Caarapó, km 227);

17h – Distribuição de kits com álcool e flanela (praça de pedágio de Pedro Gomes, km 817);

Dia 20 (domingo)

6h – Adesivagem de bicicletas (Nova Alvorada do Sul, km 365);

16h – Limpeza de refletivos de caminhões (praça de pedágio de São Gabriel do Oeste, km 603).