Casa Militar atende chamado de urgência e leva menina de 4 anos para exames em SP

Em mais uma missão pela vida, homens da Casa Militar do Governo do Estado levaram uma menina de quatro anos para a realização de exames no Hospital Samaritano em São Paulo (SP). Moradora de Coxim e candidata a um transplante renal, Alice estava ontem (21) em Campo Grande quando surgiu o chamado urgente. Ela foi convocada por ter o organismo compatível com o órgão disponível na capital paulista.

Acompanhada da família, a criança fazia tratamento no Hospital Universitário da UFMS quando a Central Estadual de Transplantes organizou a viagem com o Grupamento Aéreo da Casa Militar. Tudo aconteceu muito rápido e em poucas horas os voos de ida e volta em aeronave do Estado estavam garantidos, sem custo algum para os passageiros.

Depois de chegar a São Paulo, Alice passou por exames. Os resultados não foram satisfatórios e a criança não pode realizar a cirurgia. “Infelizmente existem vários fatores para um transplante dar certo. Dessa vez não foi possível”, explicou a coordenadora da Central Estadual de Transplantes de Mato Grosso do Sul, Claire Miozzo.

Alice segue na fila nacional de espera por um transplante de rim. Ela já nasceu com problema renal e faz tratamento há muito tempo. Neste ano, a criança perdeu função renal e passou a fazer diálise – técnica médica que substitui a função do rim na filtragem do sangue.

Mesmo sem sucesso no transplante, a equipe que organizou o transporte aéreo da paciente tem esperança de uma nova chance de cirurgia. Para eles, a certeza que fica em situações como essa é a de que o Estado está preparado para atender chamados urgentes em todos os cantos do Brasil, seja para transporte de passageiros ou de órgãos.