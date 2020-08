Casa das Rosas lança versão online de curso sobre escrita criativa

A Casa das Rosas – Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura está com inscrições abertas para o Curso Livre de Preparação do Escritor (CLIPE), dessa vez em formato online, até , com o objetivo de colaborar com a formação e o aprimoramento de novos escritores. Durante o isolamento social devido à covid-19, toda a programação da instituição está sendo realizada de forma virtual.

A versão online do curso, que não limita o número de vagas, possibilita o acesso a maior número de participantes espalhados por todas as regiões do país, que gostam de escrever e buscam desenvolver técnicas da escrita criativa nos gêneros conto, crônica e ensaio. A formação é voltada a pessoas com idade a partir dos 18 anos e o pagamento será apenas no ato da inscrição, no valor de R$ 60.

Ministradas pelos escritores Veronica Stigger, Marcelino Freire e Tiago Novaes, as aulas ficarão disponíveis a partir do dia em plataforma virtual. Os inscritos têm 21 dias, a contar do primeiro acesso, para entrar nos conteúdos e 30 dias para enviar os textos propostos nos módulos.

Os próprios participantes podem escolher os melhores dias e horários para aproveitar o curso. Serão 12 aulas, sendo quatro de cada gênero - conto, crônica e ensaio -, incluindo propostas de exercícios e indicação de bibliografia para leituras complementares.

De acordo com a organização do curso, o material produzido pelos alunos passará por uma seleção no final do curso com a possibilidade de publicação no site do museu, pelo Centro de Apoio ao Escritor (CAE), e na revista eletrônica Grafias, ações da Casa das Rosas voltadas à criação literária e à reflexão sobre o ofício dos escritores.

Criado em 2013, o clipe ocorre anualmente, já teve mais de 6 mil inscritos em sete anos de atividade e acolheu 420 participantes, o que resultou em mais de 100 títulos publicados, muitos deles com prêmios de incentivo para publicação.

A Casa das Rosas faz parte da Rede de Museus-Casas Literários da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do governo do estado de São Paulo, gerenciada pela Poiesis.

A inscrição deve ser feita pelo link https://hotmart.com/product/clipe-online/U39111193J.