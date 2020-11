Casa Branca ordena feitura de orçamento como se Trump tivesse vencido, diz jornal

A Casa Branca instruiu as agências federais americanas a continuarem preparando a proposta de orçamento para o próximo ano fiscal, segundo o jornal The Washington Post, o que mostra que o governo Trump segue se recusando a reconhecer a derrota nas eleições para o democrata Joe Biden. O ano fiscal americano começa no quarto trimestre de 2021 e avança para 2022, e a proposta de orçamento precisa ser enviada ao Congresso até fevereiro.

Como o próximo mandato começa em 20 de janeiro, o futuro governo tem tempo hábil para preparar o documento e enviá-lo ao Congresso. Mas a atual administração segue agindo como se o republicano Donald Trump sido reeleita.

Desde que Joe Biden foi projetado, no sábado, 7, o vencedor da disputa nos Estados Unidos, a agência que poderia acelerar a transição de governo nos EUA se recusa a iniciar processo.

Nesta quinta-feira, 12, a rede de televisão CNN revelou que o Departamento de Estado americano (o equivalente ao Itamaraty) está impedindo que o presidente eleito tenha acesso a várias mensagens de líderes mundiais enviadas a Biden.

Na terça-feira, 10, o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, disse que estava pronto para "iniciar a transição para um segundo mandato de Trump". Apesar da declaração do chefe da diplomacia americana, Biden já recebeu telefonemas e mensagens de diversas lideranças mundiais, exceto dos presidentes Bolsonaro (Brasil), Vladimir Putin (Rússia) e Xi Jinping (China).

A fonte falou sob condição de anonimato para descrever o planejamento interno. A decisão da administração federal de prosseguir com o orçamento de Trump para o ano fiscal de 2022 irritou e surpreendeu vários funcionários de carreira, segundo o Washington Post. "Eles estão fingindo que nada aconteceu", afirmou ao jornal, sob condição de anonimato, um funcionário do escritório de orçamento da Casa Branca. "Todos nós devemos fingir que isso é normal e fazer todo esse trabalho, mesmo sabendo que vamos ter que jogá-lo fora".

Questionado pelo Washington Post se o planejamento do orçamento fiscal de 2022 estava ocorrendo conforme planejado, um porta-voz do departamento da Casa Branca disse: "claro."

Biden ignora resistência

Apesar da resistência do governo Trump em aceitar a derrota, Biden afirmou na terça-feira que "já começamos a transição." O presidente eleito dos EUA minimizou a resistência do Partido Republicano em iniciar o processo e disse que isso não tem muita importância. "O fato de que eles não querem reconhecer nossa vitória neste ponto não é algo que traga muita consequência ao nosso planejamento", disse Biden.

Na segunda-feira, a equipe de transição anunciou o conselho consultivo para medidas de combate à pandemia. Entre os membros está a brasileira Luciana Borio, pesquisadora sênior de saúde global do Conselho de Relações Exteriores dos EUA. Na campanha, Biden prometeu uma estratégia completamente diferente da adotada por Trump contra a covid. Essa era uma das principais promessas do democrata.