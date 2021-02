Cartório Ayache completa 9 anos e aposta na inovação para continuar com bom atendimento

Equipe do Cartório Ayache - (Foto: Divulgação)

O 3º Serviço Notarial – Cartório Ayache, do tabelião Ely Ayache, completa, neste sábado (13), 9 anos de fundação e aposta na inovação para continuar com o bom atendimento disponibilizado aos clientes ao longo de quase uma década. "Nós começamos pequeno com um prédio de 300 m² e 15 funcionários e, passados 9 anos, estamos em um prédio com 2.000 m², estacionamento próprio e 45 funcionários diretos e outros cinco indiretos", recordou Ely Ayache, reforçando que o Cartório foi inaugurado no dia 13 de fevereiro de 2012.

Ele completa que agora o foco é investir em tecnologia para continuar avançando na excelência do serviço prestado à população de Campo Grande e do interior do Estado. "Hoje, nós vamos avançando para a tecnologia, que já está sendo disponibilizada para os nossos clientes. De forma digital, oferecemos os serviços de ata notarial, escritura pública de venda e compra, escritura pública de divórcio, procuração para venda de imóveis, procuração para administração de imóveis, procuração para movimentação bancária, procuração para venda de veículo, escritura pública de doação, escritura pública de declaração de união estável e escritura pública de testamento", enumerou.

O tabelião Ely Ayache acrescenta que as ferramentas eletrônicas permitem a realização de atos cartoriais por videoconferência e assinaturas digitais, que são as escrituras públicas de compra e venda, procurações, doações, autenticação de documentos. "Hoje, o nosso site já está atualizado para que todos os atos cartoriais sejam feitos eletronicamente, os pedidos podem ser feitos pelo site. O cliente pode vir apenas uma vez ao cartório ou, se precisar, nós fazemos uma videoconferência e, se ele tiver a assinatura digital do ICP ou precisar fazê-la, colhemos digitalmente", ressaltou, completando que os atos também podem ser feitos totalmente de forma eletrônica.

Ainda segundo Ely Ayache, o Cartório Ayache é o pioneiro em Mato Grosso do Sul a inovar e tornar realidade o sonho do "cartório digital". "Nosso sistema permite que os clientes façam solicitações de escrituras e procurações online. Somos o primeiro do Estado a oferecer atendimento pela Internet e essa comodidade chega para otimizar o tempo de quem precisa dos nossos serviços, acelerando o atendimento", analisou.

Ele reforça que se o cliente precisa de uma procuração para venda de veículo basta acessar o Ayache Digital, preencher os dados do comprador e do vendedor, do veículo e otimizar os procedimentos. "Ele só vai ao cartório para assinar, sem a necessidade de ficar esperando em uma fila. Só vem até aqui para trazer a documentação, economizando o próprio tempo, que pode ser utilizado de outra forma", ponderou, ressaltando mais essa comodidade disponibilizada pela tecnologia.

Norma ABNT NBR 15906

Além de ser o primeiro cartório digital de Mato Grosso do Sul, o Cartório Ayache também obteve a Norma ABNT NBR 15906 em Gestão Empresarial para Serviços Notariais e de Registro. "Trata-se do primeiro cartório de notas a obter essa certificação da ABNT NBR 15906 no Estado. Na prática, nós estamos aprimorando o nosso atendimento ao cliente, sendo que os nossos procedimentos foram solidificados em uma norma interna", destacou o tabelião.

A Norma ABNT NBR 15906 – Gestão Empresarial para Serviços Notariais e de Registro entrou em vigor em 29 de dezembro de 2010 e estabelece os requisitos de sistema de gestão empresarial para demonstrar a capacidade dos serviços notariais e de registro de gerir seus processos com qualidade, de forma a satisfazer as partes interessadas, atender aos requisitos legais, elementos de gestão socioambiental, saúde e segurança ocupacional.

A Comissão de Estudos Especiais de Gestão Empresarial (ABNT/CEE-148) é a responsável pela norma. São benefícios de um cartório certificado: a melhoria na performance, aplicando técnicas de gestão reconhecidas mundialmente, que vão além da atividade notarial, influenciando inclusive na lucratividade do cartório; melhoria no prazo de entrega dos atos com aumento da eficiência da entrega dos processos; e acompanhamento de todas as etapas do atendimento, diminuindo a quantidade de reclamações externas e aumentar a fidelização do seu cliente.

Além disso, o cartório certificado tem definição de políticas organizacionais, para aumentar o comprometimento dos funcionários, análise de riscos inerentes à atividade cartorária, com a prevenção as possíveis falhas nos processos, e posicionamento institucional, melhorando a visibilidade junto aos órgãos regulatórios.

Serviço – O Cartório Ayache fica na Rua Antônio Maria Coelho, 1.492, Centro, Campo Grande (MS), o e-mail é contato@cartorioayache.com.br, o telefone (67) 3027-2333 e o site é cartorioayache.com.br/