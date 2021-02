Carreta da Justiça atende população de Paraíso das Águas

Carreta da Justiça - (Foto: Divulgação)

Segunda-feira e ontem (23), a equipe da Carreta da Justiça, comandada pelo juiz Luiz Felipe Medeiros Vieira, atendeu a população do município de Paraíso das Águas, quando circularam pela unidade móvel da justiça mais de 250 pessoas.

Na localidade foram realizadas 37 conversões de união estável em casamento, um processo de modificação de guarda, dois de alimentos; um de alimentos, guarda e visitação; oito divórcios e apenas um reconhecimento de união estável. Ao todo, foram abertos 50 novos processos em 2021.



Importante lembrar que a iniciativa faz parte do Programa Judiciário em Movimento, que visa tornar mais ágeis e confortáveis os atendimentos à população das cidades que não possuem prédios do Fórum, permitindo que o cidadão não necessite deslocar-se até outro município, que é sede de comarca.



Para quem não conhece, a unidade móvel é uma miniatura de um fórum e tem gabinete do juiz, sala para Promotor, Defensor Público, sanitário, uma pequena copa e a varanda na frente para recepção das pessoas, o que totaliza 44 m².

Amanhã (25) e sexta-feira (26), a equipe da unidade móvel atenderá as pessoas que buscam a justiça para resolver suas demandas em Jaraguari. Confira o cronograma de atendimento para 2021.



- Corguinho, no período de 01/03 e 02/03/2021;

- Rochedo, no período de 04/03 e 05/03/2021;

-Guia Lopes da Laguna, no período de 15/03 e 16/03/2021;

- Caracol, no período de 18/03 e 19/03/2021;

- Tacuru, no período de 12/04 e 13/04/2021;

- Paranhos, no período de 15/04 e 16/04/2021;

- Aral Moreira, no período de 10/05 e 11/05/2021;

- Antônio João, no período de 13/05 e 14/05/2021;

- Bodoquena, no período de 21/06 e 22/06/2021;

- Ladário, no período de 24/06 e 25/06/2021;

- Santa Rita do Pardo, no período de 16/08 e 17/08/2021;

- Selvíria, no período de 19/08 e 20/08/2021;

- Taquarussu, no período de 13/09 e 14/09/2021;

- Novo Horizonte do Sul, no período de 16/09 e 17/09/2021;

- Jateí, no período de 04/10 e 05/10/2021;

- Vicentina, no período de 07/10 e 08/10/2021;

- Japorã, no período de 08/11 e 9/11/2021;

- Juti, no período de 11/11 e 12/11/2021;

- Laguna Carapã, no período de 29/11 e 30/11/2021;

- Douradina, no período de 02/12 e 03/12/2021.