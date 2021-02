Carnaval deste ano deve ter criatividade, distância e um bom churrasquinho

Entre as receitas estão o churrasquinho de frango, carne com queijo e salsichã - (Foto: Divulgação)

A máscara de Carnaval 2021 trocou o brilho, os enfeites e o paetê pelos modelos tipo proteção sanitária. Com a pandemia em curso, o país não terá desfiles nem de escolas de samba, nem de blocos. Porém, algumas pessoas conseguirão curtir o fim de semana em casa, ou ainda prolongar o feriado descansando. Um levantamento do instituto Paraná Pesquisa, divulgado na última quinta-feira (11), indica que 71,2% dos brasileiros pretendem ficar em casa durante o Carnaval, por conta da pandemia.

E já que a moda é inovar e buscar alternativas seguras de entretenimento, o Fort Atacadista separou dicas de um churrasco criativo, para degustar com a família, com sabor e economia. Entre as receitas estão o churrasquinho de frango, carne com queijo e salsichão.

De acordo com a nutricionista do Fort Atacadista, Erika Milla Freitas Lima, os churrasquinhos assados no palito, agradam bastante. "No caso do frango, além de prático, é uma carne mais leve, saudável e de custo menor." E o preparo das carnes do churrasco exige cuidados simples para não perder o sabor, nem a saúde. "É importante limpar não apenas as carnes, como também as mãos e os utensílios de cozinha. Tudo deve ser higienizado com água e sabão", reforça a nutri.

Feito isso, a folia na cozinha está livre para começar. Anote os ingredientes, as receitas e bom Carnaval!

Espetinhos de Frango (brochete)

Ingredientes

250 gramas de peito de frango cortado em cubos médios (12 cubos)

Suco de meio limão

Sal a gosto

10 gramas de tempero de limão em pó ou 2 sachês

1 colher de chá de páprica doce

Salsinha, cebolinha e salsa ou coentro picados a gosto

1 colher de chá de azeite

1 de cebola

1 pimentão vermelho

1 abobrinha

Espetinhos de Salsichão

Ingredientes

280 gramas ou 2 unidades de salsichão

Espetinhos de Carne com Queijo

Ingredientes

120 gramas de queijo coalho cortado em cubos ou 12 cubos

200 gramas de alcatra cortada em tiras

Modo de Preparo – Espetinhos de Frango (brochete)

Primeiro tempere os frangos cortados em cubo, com suco de limão, sal, páprica doce, salsinha, cebolinha, coentro e azeite. Corte a cebola e o pimentão em cubos médios. Corte a abobrinha ao meio no sentido de comprimento e depois corte as fatias com 1 centímetro de espessura no formato de meia lua. Depois espete os 6 cubos de frango, a abobrinha, o pimentão e a cebola. Começando e terminando com o frango evita que os espetinhos se desmanchem, repita o processo no outro espeto. Coloque os espetos na churrasqueira e deixe assar pelo tempo de sua preferência. Retire da churrasqueira e sirva com farofa e complementos.

Modo de Preparo – Espetinhos de Salsichão

Um dos mais simples. Espete 1 salsichão em cada espeto. Faça 5 cortes em cada lado do salsichão e coloque na churrasqueira para assar pelo tempo de sua preferência. Retire da churrasqueira e sirva com farofa ou outro complemento.

Modo de Preparo – Espetinhos de Carne com Queijo

Comece enrolando cada cubo de queijo coalho em uma tira de carne e vá espetando no espeto. Coloque 6 cubos em cada espeto. Depois, coloque na churrasqueira para assar pelo tempo de sua preferência. Retire da churrasqueira e sirva.

Para acertar na quantidade

Elton Martins, coordenador nacional de Operações/Açougue do Fort Atacadista, aconselha fazer o cálculo de 400 ou 500 gramas de carne por pessoa para o churrasco. "Por exemplo, para três pessoas você pode comprar 700 gramas de um corte bovino, 400 gramas de frango, outros 400 de linguiça e ainda 200 gramas de coração de frango. Não tem como errar", receita. "Podem achar que é muita carne, mas a desidratação por conta do fogo vai dar a quantidade ideal".

O Açougue Carne Fresca conta com cortes especiais e tradicionais. Para quem gosta de um bom churrasco, a dica são as peças de alcatra com osso, filé duplo e filé americano, cortes que foram inspirados nos Estados Unidos e podem agradar quem busca inovar. Ao todo, são 44 já disponíveis no balcão, de carne suína e bovina. Para quem gosta de planejar as compras, o Fort conta com serviço de televendas, com a possibilidade de fazer um pedido específico sob encomenda e retirar no dia seguinte, sem as filas comuns dos açougues tradicionais. Em todas as unidades, profissionais ficam à disposição para orientações e dicas.

Em Campo Grande, o Açougue Carne Fresca está presente em duas lojas do Fort Atacadista, que ficam localizadas nos seguintes endereços:

Loja 89 – Parati

Rua da Divisão, 1208

Loja 170 – Coronel Antonino

Rua São Borja, 586 – Vila Rica