Capital paulista tem previsão de frio para os próximos dias

A capital paulista amanheceu nesta segunda-feira (24) com tempo frio, como tem ocorrido nos últimos dias. Os termômetros das estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da prefeitura registraram média de 8,6 graus Celsius (°C) na madrugada. A máxima pode alcançar os 19°C, segundo o órgão, e a umidade relativa do ar oscila em torno de 55%, podendo cair a até 45% a partir desta tarde.

Nas regiões mais periféricas e próximas a serras, o frio foi mais intenso na madrugada: os bairros da Zona Sul Engenheiro Marsilac e Capela do Socorro registraram 3,2°C e 4,9°C, respectivamente, e São Mateus, na Zona Leste, 6,6°C. Em Perus, próximo à Serra da Cantareira, a mínima foi de 7,8°C.

A tendência para amanhã (25) será mais um dia de frio com termômetros em média na casa dos 8°C. Na última sexta-feira (21), o dia terminou com a temperatura mínima mais baixa do ano na cidade, foram 8,1°C de média, segundo dados do CGE. Também na sexta-feira ocorreu a temperatura máxima mais baixa do ano, com 12°C de média na cidade.

Ainda de acordo com o CGE, o tempo aberto associado ao resfriamento noturno deve proporcionar a formação de névoa e eventualmente nevoeiro entre o final da madrugada da terça-feira e as primeiras horas da manhã.

No decorrer do dia, a previsão é de céu com poucas nuvens e predomínio de sol, com os termômetros chegando aos 20°C no período da tarde. Os índices de umidade do ar indicam queda gradativa com valores mínimos acima dos 42%.

O frio continua na quarta-feira (26), que deve registrar madrugada com temperatura média de 9°C e formação de névoa e nevoeiro nas primeiras horas da manhã, mas logo devem se dissipar com o predomínio de sol. Ao longo do dia, a temperatura máxima deve chegar aos 21°C, com percentuais de umidade do ar entre 38% e 85%.