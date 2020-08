Capital ativa mais 10 leitos no Hospital do Pênfigo e macrorregião tem 352 UTI’s-Covid

Para a montagem dos novos leitos a Secretaria Estadual de Saúde respiradores pulmonares, monitores multiparamétricos, bombas de infusão e outros equipamentos necessários, doados pela JBS e devolvidos à SES pelo Hospital Universitário de Dourados

Num trabalho de parceria entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES) e a Prefeitura de Campo Grande, foram ativados na manhã desta segunda-feira (10) 10 novos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital do Pênfigo. Com isso, a unidade tem agora 16 leitos para tratamento de pacientes graves da Covid-19.

Com a ativação, a macrorregião de Campo Grande passa de 279 leitos de UTI-Covid para 352. “Trata-se de um incremento significativo em apenas 20 dias. Isso mostra que estamos correndo para cumprir com o nosso objetivo”, salientou o secretário estadual de Saúde Geraldo Resende, no ato de ativação. Desse total, 111 vagas são do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS).

Para a montagem dos novos leitos no Hospital do Pênfigo, a SES repassou à unidade, os respiradores pulmonares, monitores multiparamétricos, bombas de infusão e outros equipamentos necessários para a montagem dos 10 kits de UTI. A prefeitura de Campo Grande ficou responsável pela contratualização com o Hospital que, por sua vez, garantiu a contratação da equipe médica e de enfermagem necessária para o atendimento. Os aparelhos são oriundos de doação JBS, devolvidos para a SES pelo Hospital Universitário de Dourados.

“Estamos cumprindo o objetivo e a determinação do Governo do Estado de que não falte a ninguém, seja da Capital ou do interior, um leito do UTI para o enfrentamento à Covid-19 e vemos aqui mais um avanço, resultado da união de esforços, da construção da unidade contra o nosso inimigo comum, que é o coronavírus”, salienta Geraldo Resende.

Além do secretário estadual de Saúde, participaram do ato de ativação dos novos leitos no Hospital do Pênfigo, o prefeito Marquinhos Trad; o secretário municipal de Saúde José Mauro de Castro; o secretário municipal de Governo e Relações Institucionais do Município Antônio Cézar Lacerda Alves; e o diretor administrativo do Hospital Adventista do Pênfigo, Everton Martin.

