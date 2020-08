Na administração Reinaldo Azambuja CG ganha maiores índices de desenvolvimento humano e econômico

Hospital do Trauma - (Foto: SECOM GOV MS)

Ao completar 121 anos de emancipação política, a Capital Campo Grande comemora os maiores índices de desenvolvimento humano e econômico já conquistados graças a parceria de sucesso da administração do governador Reinaldo Azambuja com a prefeitura municipal.

São ampliações dos serviços em saúde pública, entretenimento e lazer, mais moradias e segurança, além de escolas de qualidade, conforme destacou o governador em entrevista nesta segunda-feira, dia 24.

Mais de R$ 1,3 bilhão foram investidos em pouco mais de seis anos, contribuindo para o replanejamento urbano da cidade e assegurando a conclusão de obras paralisadas há décadas, como o Hospital do Trauma.

O destravamento de alguns projetos estratégicos para a cidade foi possível com as articulações políticos do Estado e do município, com o apoio da bancada federal, dentre os quais a obra de revitalização da Rua 14 de Julho e a implantação da Norte-Sul, além de outras que estão sendo licitadas.

Na área habitacional, são cinco mil unidades entregues e em construção.

Os investimentos em infraestrutura urbana, somam R$ 207 milhões, com destaque para a pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais do populoso Bairro Aero Rancho. Sem falar na implantação da rotatória da Av. Mato Grosso no cruzamento com a Via Parque; as intervenções contra enchentes na Avenida Ernesto Geisel; a revitalização da Avenida Bandeirantes e, através de convênio, o Governo também repassará R$ 34,9 milhões ao município para implantação de novo acesso às Moreninhas.

Já os investimentos viários nos parques industriais Indubrasil e Miguel Letteriello somam R$ 8,2 milhões.