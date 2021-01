Candidatos do concurso de 2018 dos Bombeiros fazem teste de aptidão física neste final de semana

Os nomes dos candidatos, as etapas e o cronograma dos concursos, podem ser conferidos nos editais - (Foto: Saul Schramm)

Os candidatos do concurso público, de 2018, para o Corpo de Bombeiros Militares, amparados por decisão judicial, poderão realizar os exames de capacidade física a partir desta semana. O anúncio é da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização.

As etapas do exame de Capacidade Física do concurso público de provas para ingresso nos quadros de oficiais deste certâmen acontecerão nos dias 30 e 31 deste mês. Na última terça-feira (26), os candidatos da Polícia Militar MS fizeram as provas no Centro Olímpico Vila Nasser.

“A realização dos exames foi organizada levando em consideração todas as medidas de biossegurança necessárias e serão acompanhadas por um bombeiro militar da área da saúde para mitigar o risco de contágio. Durante o ano de 2020 com o advento da pandemia, ficamos limitados quanto ao cumprimento de algumas ordens judiciais do concurso de 2018 dos Bombeiros e da Polícia Militar”, explica a titular da pasta, Ana Nardes.

Os nomes dos candidatos, as etapas e o cronograma dos concursos, podem ser conferidos nos editais publicados na edição nº 10.380 do Diário Oficial do Estado, que foi veiculado no dia 18 de janeiro. Também cabe salientar que a entrada nos locais de prova é permitida somente para candidatos.

Confira os locais, data e horário dos Exames de Capacidade Física:

Etapa I - composta pelos seguintes testes: barra fixa, abdominal tipo remador e apoio de frente ao solo, em 4 apoios, e teste de natação de 50 metros para ambos os sexos:

Local: Colégio Militar de Campo Grande

Endereço: Av. Presidente Vargas, 2800

Bairro: Santa Carmélia

Data: 30 de janeiro de 2021

Fechamento dos portões às 07h30min (horário de Mato Grosso do Sul)

*Os candidatos para o quadro de oficiais especialistas e de saúde realizarão conjugado (burppee), ao invés da barra fixa.

Etapa II - Escalada vertical de 12 metros e corrida de 50 metros com transporte de carga, para ambos os sexos:

Local: Quartel do 1o GBM

Endereço: Avenida Costa e Silva, 901

Bairro: Vila Progresso

Data: 30 de janeiro de 2021

Fechamento dos portões às 14h (horário de Mato Grosso do Sul)

*Os candidatos para o quadro de oficiais especialistas e de saúde realizarão apenas a escalada vertical de 12 metros.

Etapa III - composta pelo teste de corrida de 2.400 metros, para ambos os sexos.

Local: Colégio Militar de Campo Grande

Endereço: Av. Presidente Vargas, 2800

Bairro: Santa Carmélia

Data: 31 de janeiro de 2021

Fechamento dos portões às 07h30min (horário de Mato Grosso do Sul)