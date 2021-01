Campo Grande tem quarta-feira de chuvas intensas em diversos pontos da Capital

Chuvas em Campo Grande - (Foto: Secom MS)

Quarta-feira (13) foi de bastante chuva em Campo Grande. As pancadas começaram cedo e seguiram intensas no decorrer da manhã, até o início da tarde.

A região do Aeroporto, com 102,8 mm, e do Anhaduizinho com 95,2mm foram as regiões em que mais choveram. A média da cidade foi de 55,5 mm.

Segundo o meteorologista, Natálio Abraão, isso se deve ao resfriamento das águas do Oceano Pacífico, conhecido como fenômeno La Niña. “Quando isso ocorre, acontece isso que estamos vendo, chuvas mal distribuídas. Chove muito em um local enquanto outros ficam sem”, disse o especialista.

As fortes tempestades atingiram também outras cidades do Estado, em Corumbá o volume de chuva chegou a 187,6 mm. Maracaju teve 94,3 mm enquanto Ponta Porã registrou 70,2 mm. A previsão é para as chuvas continuem nos próximos dias.