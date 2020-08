Campo Grande celebra 121 anos com dia ensolarado

Nesta quarta-feira (26) a Cidade Morena celebra 121 anos e a previsão indica condições de tempo claro e predomínio de sol durante todo dia. Durante a noite o tempo se manterá aberto e sem nuvens. Não há possibilidade de chuva.

A qualidade do ar estará baixa, especialmente a tarde quando os índices podem atingir os 17% conforme estimativa do Climatempo. Nestas condições é necessário ingerir bastante líquido, umidificar ambientes, evitar a prática de exercícios físicos no período entre 10h e 16h, evitar aglomerações e usar soro fisiológico nas narinas e olhos.

As temperaturas estarão elevadas neste dia com a mínima podendo chegar aos 19°C e máxima nos 34°C.

Mato Grosso do Sul

Para o Estado a estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) é de céu claro a parcialmente nublado.

A umidade relativa do ar se mantém elevada na região sul, porém as demais áreas apresentam queda no período da tarde, considerado estado de alerta à saúde. A umidade do ar ficará mais baixa nas regiões noroeste, norte e bolsão. A variação está estimada entre 90% a 15%.

Mato Grosso do Sul terá uma grande amplitude térmica ao longo do dia, e a variação poderá ser de 13°C a 39°C. As temperaturas ficam amenas apenas na parte sul do Estado.

Mireli Obando, Subcom

Foto: Monica Alves