Campanha em Bosque dos Ipês arrecada doação de roupas para AACC/MS

Existem diversas maneiras de ajudar a Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC/MS), uma delas é realizando doações de roupas, calçados e acessórios. Isso porque tudo que é arrecadado é destinado aos assistidos ou é revertido em renda por meio do seu bazar, o que significa um bom reforço na renda mensal.

A AACC/MS atende hoje mais de 600 crianças e adolescentes com câncer vindos de todo o estado de Mato Grosso do Sul e países fronteiriços. A instituição funciona como um ponto de apoio no tratamento desses pacientes e acompanhantes, oferecendo hospedagem, transporte para a realização de exames e internações em Campo Grande e, ainda, servindo 5 refeições diárias e oferecendo todo o suporte necessário, com atendimentos multiprofissionais, entre enfermagem, nutrição, atividades lúdico-pedagógicas, psicologia e outros.

Toda ajuda é bem-vinda e a renda arrecadada é utilizada para a manutenção da Casa de Apoio da AACC/MS que, mensalmente tem despesas básicas como água, luz, combustível, telefone, alimentação, material de limpeza e higiene pessoal e ainda toda a assistência aos beneficiários.

Solidariedade - Para facilitar as doações, o Shopping Bosque dos Ipês está realizando a ação Cabide Solidário. Trata-se de um ponto de coleta onde você pode deixar peças de roupas, sapatos e acessórios em bom estado que não pretende mais utilizar, mas que serão de grande valia para a AACC/MS. Uma das grandes vantagens desse local é oferecer às pessoas um horário de atendimento mais extenso. Enquanto na recepção da AACC/MS é possível fazer doações apenas de segunda a sexta-feira das 8 às 17 horas, no Shopping Bosque dos Ipês, o Cabide Solidário funciona de segunda a sábado das 11h às 21h e aos domingos das 11h às 20 horas, flexibilizando ainda mais as oportunidades para quem quer ajudar a causa.

O Cabide Solidário fica no primeiro piso do Shopping Bosque dos Ipês, em frente à loja TNG.

Serviço

Cabide Solidário

Onde: Shopping Bosque dos Ipês, 1º piso - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796

Funcionamento: Segunda a sábado das 11h às 21h / Domingo das 11h às 20h