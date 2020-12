Caminhões continuam parados em fila de vistoria para entrar em MS

s caminhões que esperam passar verificação, estão carregados com produtos paraguaios, principalmente cereais - (Foto: Reprodução/ABC Color)

Cerca de 600 caminhões seguem parados em posto fiscal de Salto del Guairá, no Paraguai, aguardando vistoria para poderem entrar em solo sul-mato-grossense, através do município de Mundo Novo, região Sul do Estado. Os caminhões que esperam passar verificação, estão carregados com produtos paraguaios, principalmente cereais.

O diretor-executivo da Câmara Paraguaia de Exportadores e Comercializadores de Cereais, Hugo Pastores, afirma que a situação que perdura há pelo menos 19 dias está complicada na região de fronteira.

“Estamos esperando a implementação de medidas por parte da Receita Federal a partir de hoje”, disse o diretor ao site ABC Color, no Paraguai.

A lotação no posto fiscal se deu após cancelamento do funcionamento da balsa no rio Paraná por conta do baixo nível das águas. Sendo assim, há mais de duas semanas, todos os despachos passaram para trânsito e isso aumentou a demanda. Informações do site ABC Color.