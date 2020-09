Calor diminui e Campo Grande registra diferença na temperatura máxima

Em Campo Grande, houve quase 1ºC a menos de diferença - (Foto: Chico Ribeiro)

Os campo-grandenses já puderam sentir que hoje (15) o calor foi mais ameno. A temperatura máxima registrada na Capital foi de 36,6ºC, quase um grau a menos que ontem (14), quando o dia atingiu 37,3ºC. O ritmo de queda também vale para a umidade relativa mínima, que nesta terça-feira marcou 11%, ou um a mais que ontem. A sensação térmica ainda diminuiu: de 46ºC para 45ºC.

O destaque fica para os municípios de Corumbá e Ponta Porã, que tiveram queda notável nas temperaturas nos últimos dias.

Mesmo na região norte de Mato Grosso do Sul, a Cidade Branca marcou 31,2ºC para a máxima, 32% de umidade e 36ºC de sensação térmica. Uma das menores temperaturas máximas ficou com Ponta Porã: 30,8ºC. Hoje, a umidade registrada para o município, foi de 29% e sensação térmica de 35ºC.

Coxim teve pequena diferença em relação a ontem e registrou 38,5ºC, 16% de umidade e 46ºC de sensação.

Ainda em comparação com ontem, Três Lagoas aumentou em um porcento a umidade relativa mínima do ar: 11%. Sua máxima chegou aos 39,4ºC, umas das maiores do Estado. A sensação foi de 47ºC.

No sul do MS, Dourados marcou 34,2ºC, quase 5 graus a mais que segunda-feira (14). A umidade ficou em 31% para a cidade e a sensação de 34ºC.