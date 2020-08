Caixa abre licitação para instalação de unidades lotéricas em Campo Grande e Paranaíba

Caixa abre licitação para lotéricas - (Foto: Divulgação)

A Caixa lançou edital de licitação para instalação de cinco novas unidades lotéricas no município de Campo Grande/MS e uma unidade no município de Paranaíba/MS. Pessoas físicas ou jurídicas que tenham interesse em se tornar um permissionário lotérico devem apresentar suas propostas no site Licitações CAIXA (http://www.licitacoes.caixa.gov.br), de acordo com o cronograma do pregão eletrônico nº 18/2020.

Para envio da proposta, o interessado deverá realizar seu cadastro e certificação no sistema de Licitações CAIXA e, em seguida, realizar seu credenciamento no Pregão Eletrônico 018/2020, conduzido pela Gerência de Filial de Logística de Belo Horizonte – GILOG/BH.

O passo a passo com todos os requisitos necessários para a participação desse certame encontra-se no Edital do Pregão Eletrônico 018/2020, disponível em www.licitacoes.caixa.gov.br.

As propostas comerciais serão recebidas até as 10h30 minutos do dia 05 de agosto. Já as sessões de lances ocorrerão no dia 06 de agosto. Serão classificados para as próximas etapas os licitantes que, em cada item, ofertarem o maior valor durante a disputa de lances.

Outras orientações e esclarecimento de dúvidas quanto ao credenciamento, senhas, certificações e demais funcionalidades do sistema constam da aba “O que é” do site, ou podem ser obtidas diretamente com o Pregoeiro(a) através do e-mail gilogbh18@caixa.gov.br.

Os estudos que nortearam a licitação foram baseados em critérios técnicos, que observam o potencial para venda das Loterias CAIXA e a demanda para atendimento da população local. A abertura dessas unidades está alinhada à estratégia institucional do banco de atendimento a toda a população brasileira, com canais disponibilizados em 100% dos municípios do país.