Butantan espera resposta da Anvisa ampliar testes de soro contra covid-19

O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, informou que deve receber nesta sexta-feira, 5, resposta da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre o uso do soro, em fase de testes, para o tratamento de pacientes covid-19. Segundo Covas, o Butantan tem 3 mil frascos pronto do medicamento para testes clínicos.

O material é produzido à partir da resposta imune de animais e é composto por anticorpos contra a doença. Segundo Covas, o material tem se mostrado "extremamente efetivo" contra a doença.

Durante entrevista coletiva nesta sexta-feira (5) do Palácio dos Bandeirantes, sede do Executivo paulista, o governador João Doria (PSDB) reforçou elogios ao Butantan, que envasa até o momento grande parte - nove a cada 10 - das vacinas aplicadas no País. Segundo Doria, "se o Brasil tem vacinas hoje, deve ao Instituto Butantan".

De acordo com vacinômetro, o governo estadual aplicou até o momento 2.319.294 primeiras doses e 761.491 segundas doses de vacinas contra a covid-19.