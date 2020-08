Brasil contabiliza média diária de 997 mortes por covid-19 - Foto: Silvio Avila/AFP

Nos últimos sete dias, a média móvel de novos óbitos foi de 997 a cada 24 horas pelo novo coronavírus. O País registrou neste sábado, 22, 823 mortes e 46.210 novas infecções de coronavírus, segundo dados do levantamento realizado pelo Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL com as secretarias estaduais de Saúde. Somente o Estado do Sergipe não divulgou boletim neste sábado. No total, 114.277 vidas já foram perdidas por causa da covid-19.

O balanço mais recente do Ministério da Saúde mostra ainda que 2.709.638 pessoas já se recuperaram do coronavírus em todo o País. No final de maio, a média móvel de sete dias se aproximou de mil mortes por dia. Desde então, ou seja, há treze semanas, os números têm se mantidos próximos a esse patamar.

Sobre os infectados, já são 3.582.698 brasileiros com o novo coronavírus desde o começo da pandemia, 46.210 desses confirmados no último dia.

O Brasil é o segundo país com mais casos e mais mortes por covid-19 no mundo. Só perde para os Estados Unidos, que somam 5,6 milhões de contaminações confirmadas, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins. O terceiro país mais afetado é a Índia, com 2,9 milhões. Os três juntos são responsáveis por quase metade de todos os casos registrados no mundo.

Consórcio

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia. E se manteve mesmo após a manutenção dos registros governamentais.

O Ministério da Saúde informou, no início da noite, que o Brasil contabilizou 892 óbitos e mais 50.032 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Com isso, segundo a pasta, no total são 114.250 e 3.582.362 casos confirmados pelo coronavírus. Os números são diferentes dos compilados pelo consórcio de veículos de imprensa principalmente por causa do horário de coleta dos dados.