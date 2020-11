Bonito: Sanesul perfura poço com vazão de 72 mil litros por hora

Sanesul aumenta poços em Bonito: BON-015 e o BON-016 são reforço para a cidade - (Foto: Acom)

Em Bonito, a Sanesul finalizou a perfuração de um novo poço tubular profundo, com o objetivo de incrementar o abastecimento da população urbana.

O BON-016 está passando pelos testes finais antes da ativação, processo natural feito pela equipe técnica, mas sua vazão é satisfatória e será um reforço importante para a cidade.

A perfuração em Bonito é desafiadora, exige estudos e tentativas para localizar o ponto certo para captação de água com uma quantidade suficiente para distribuição.

“Antes, a Sanesul faz estudos geológicos para descobrir os melhores pontos para perfurar poços para a extração de água. Encontrar água no solo calcário, próprio da região da Serra da Bodoquena é um grande desafio devido as suas características”, explica Elthon Santos Teixeira – Gerente do Sistema de Abastecimento de Água da SANESUL.

O novo BON-016 tem 102 metros de profundidade e capacidade de produção de 72 mil litros por hora.

O BON-015 está perfurado na área do Solar dos Lagos

Ele está localizado no centro da cidade, no Bairro Boa Vista, e vai abastecer o reservatório central. Ele é o segundo maior em produção, ficando atrás do BON-004 este com 77 mil litros/hora.

“É uma excelente produção. Com o sucesso nesta perfuração será possível ampliarmos o atendimento na localidade. A alta produtividade vai garantir o abastecimento em todos os pontos da cidade e aumentar nossa capacidade de produção em Bonito”, comenta Elthon Santos Teixeira.

