Bombeiros combatem fogo próximo ao Parque da Serra dos Órgãos no Rio

O incêndio na localidade de Alcobacinha, na área de amortecimento do limite urbano e um dos acessos ao Parque Nacional da Serra dos Órgãos (Parnaso), em Petrópolis, na região serrana do Rio, foi extinto. Segundo o comandante do 15º GBM Petrópolis, tenente-coronel Gil Kempers, as equipes trabalharam durante a madrugada de hoje (31) e por volta das 4h encerraram os trabalhos, realizado por 10 bombeiros e nove brigadistas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

O comandante acrescentou que mesmo assim, ainda nesta segunda-feira os bombeiros vão fazer uma vistoria para verificar se surgiu algum novo foco na área. “Quando se extingue um incêndio florestal pode ficar uma brasa, pode ficar algum tronco incandescente e mais adiante o foco voltar. Para isso, é feito o rescaldo ao longo do dia”, disse à Agência Brasil.

A suspeita de que um balão seria a causa do incêndio, de acordo com o coronel, não foi confirmada e ainda há uma hipótese de ter sido a queima de lixo em uma casa. “É muito comum nessas horas ter várias teorias, mas o mais importante é que se a gente for fazer uma análise, 98% das ocorrências de incêndio florestal em Petrópolis, começam por ação humana. Se foi um balão ou queima de lixo não deixa de ser ação humana”, afirmou, completando que também ainda não há informação sobre a área atingida.

O incêndio começou ontem e os bombeiros foram acionados às 10h32. Em princípio foi para o local uma equipe com quatro militares, mas diante da extensão foi necessário fazer um reforço, incluindo os nove brigadistas do ICMBio. As equipes tiverem o apoio de quatro viaturas dos bombeiros e uma do Instituto. O combate foi feito em duas frentes. Uma para evitar que o fogo atingisse as casas na parte urbana e a outra diretamente na mata com o uso de abafadores.

Outros incêndios

Desde de o fim de julho que a região vem sofrendo com incêndios. Foram quatro grandes incêndios em pouco tempo. O coronel lembrou que os três primeiros foram simultâneos. Um na Reserva Biológica Araras; outro na área do Cobiçado, uma das entradas do Parnaso; e terceiro no Taquaril, em mais um acesso ao parque. Eles foram extintos na sexta-feira, 31 de agosto, e logo depois, na terça-feira seguinte começou o incêndio na parte alta do Parnaso, que segundo o comandante atingiu 330 hectares.