Bolívia: Pesquisas indicam oposição fortalecida nas eleições regionais

Os primeiros resultados não oficiais sinalizam um fortalecimento dos partidos da oposição nas eleições regionais da Bolívia neste domingo, 7. Pesquisas da empresa Ciesmori para a televisão Unitel sinalizam que os opositores do presidente Luis Arce mantiveram o controle das quatro maiores cidades do país, no dia em que os bolivianos foram às urnas para eleger governadores e prefeitos.

As apurações preliminares sinalizam que os partidos da oposição vão manter o comando da capital da Bolívia, La Paz, e da mais populosa cidade do país, Santa Cruz. O Movimento ao Socialismo (MAS), partido de Arce e do ex-presidente boliviano Evo Morales, pode ter perdido a maior parte do governos regionais.

O resultado oficial das eleições levará mais de uma semana caso haja um segundo turno para a eleição dos nove governadores do país, disse o presidente do Supremo Tribunal Eleitoral da Bolívia, Salvador Romeri. Segundo a projeção da Ciesmori, um segundo turno pode acontecer em pelo menos três das províncias, incluindo La Paz.