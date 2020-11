Black Friday Fort Atacadista tem muitos produtos em promoção nesta sexta (27)

O Fort Atacadista, rede de atacarejo do Grupo Pereira, preparou preços imperdíveis para os clientes nesta sexta-feira (27.11), durante a tradicional Black Friday - (Foto: Divulgação)

O Fort Atacadista, rede de atacarejo do Grupo Pereira, preparou preços imperdíveis para os clientes nesta sexta-feira (27.11), durante a tradicional Black Friday. Diversos produtos de higiene e limpeza, gêneros alimentícios, natalinos, entre outros, estão com descontos especiais nas unidades da rede presentes em Campo Grande. As lojas estarão abertas até às 22h.

Segundo Rafaellen Duarte, coordenadora regional de Marketing do Fort Atacadista, são preços únicos, oferecendo oportunidade de compra para casa e comércio. “É o momento de aproveitar as ofertas, principalmente para quem já está se preparando para as confraternizações de fim de ano”, lembrou.

Dentre as ofertas, destacam-se o arroz Guacira, de 5kg tipo 1, de R$ 22,99 por R$ 18,79; feijão bem-te-vi, de R$ 6,19 por R$ 4,79; leite longa vida Aurora, de R$ 3,79 por R$ 3,25; iogurte líquido Danone, de R$ 10,90 por R$ 7,99; creme dental Oral B, de R$ 1,99 por R$ 0,99. Há, também, ofertas de papel higiênico, frangos inteiros, de marcas específicas, além de itens de limpeza e higiene.As lojas também oferecem produtos natalinos como panetones, espumantes de marcas nacionais e internacionais, além de itens exclusivos, todos com preços especiais.

E para os que visitarem a unidade Coronel Antonino, há promoção especial no Fort Dog. O combo hot dog, refrigerante e batata sai de R$ 12,90 por R$ 9,90.

Compras pelo Vuon Card, cartão próprio da rede que pode ser adquirido sem burocracia nas lojas, ganham mais descontos e pagamento parcelado em até 4 vezes sem juros.

As lojas do Fort Atacadista em Campo Grande estão localizadas nos seguintes endereços:

Loja 89 - Parati - Rua da Divisão, 1208

Loja 78 - Tiradentes - R. Antônio Bicudo, 112 - Jardim São Lourenço.

Loja 170 - Coronel Antonino - R. São Borja, 586 - Vila Rica

Loja 77 - Shopping Norte Sul Plaza - Av. Pres. Ernesto Geisel, 2300

Loja 76 - Getúlio Vargas - Av. Pres. Vargas, 1336 - Papa João Paulo II

Loja 180 - Guanandi - Av. Pres. Ernesto Geisel, 501 - Jardim Jacy

Loja 100 - Moreninhas - Av. Gury Marques, 4855.