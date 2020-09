“Billi Pig” é atração do Autocine deste domingo

O Autocine tem se tornado vitrine de diversas manifestações culturais, sendo alternativa de lazer em tempo de pandemia. No próximo domingo (20.09) às 18 horas será exibido o filme “Billi Pig”. O evento é realizado pelo Governo do Estado por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul em parceria com a Prefeitura Municipal de Campo Grande (Sectur e Sisep), Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e com o apoio do Sesc MS. Para garantir o ingresso que é de graça, mas limitado, os interessados devem ir até a Praça dos Imigrantes das 8h às 11h30.

O filme conta a história Marivalda (Grazi Massafera), que sonha ser atriz e seu marido, Wanderley (Selton Mello), que é um corretor de seguros falido. Ela rotineiramente sonha com Billi, um porco de plástico que guarda desde a infância, até que um dia passa a conversar com ele. Em suas conversas com a dona, Billi a pressiona a largar Wanderley, alegando que ele não consegue lhe dar o luxo que merece. Marivalda resolve dar um ultimato ao marido, que fica desesperado em busca de algo que possa manter o casamento. Quando Tenório (Murilo Grossi), o braço direito do traficante Boca (Otávio Muller), procura o padre Roberval (Milton Gonçalves), Wanderley tem uma grande ideia. Ele elabora um plano com o padre, que tem fama de milagreiro, para que possam enganar Boca, desesperado em busca de alguém que consiga fazer com que sua filha saia do coma.

Autocine

Foi criado em 1972 e funcionou durante 17 anos no mesmo local, ao lado do estádio Morenão. Inicialmente pertenceu à Rede Pedutti, responsável por escolher os filmes exibidos e por contratar funcionários, O valor da entrada era revertido para a compra de livros da Biblioteca Central da UFMS. Ficou mais de 31 anos desativado e voltou as atividades em junho de 2020 com entrada franca devido a pandemia do Covid-19, como uma opção de entretenimento.

Serviço: Os ingressos são limitados e podem ser retirados na sexta-feira (18.09) a partir das 8 horas na Praça dos Imigrantes. No dia do evento é preciso chegar com 30 minutos de antecedência. A Praça dos Imigrantes está localizada na esquina da Rua Rui Barbosa com a Joaquim Murtinho. A UFMS está situada na avenida Costa e Silva, s/n – bairro Universitário. Mais informações pelo telefone 4042-1313, ramal 4307.