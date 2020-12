Biden proporá novo pacote em 2021, e quer vacinar 100 mi nos primeiros 100 dias

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta terça, 29, que irá propor em 2021 um novo pacote de estímulos fiscais em virtude da pandemia de covid-19 no país, e indicou esperar que o Congresso haja "rapidamente".

Dentre os objetivos a serem financiados, "vacinar 100 milhões de pessoas nos primeiros 100 dias de mandato". Segundo Biden, "no atual ritmo, levaríamos anos, e não meses, para vacinar todas as pessoas". As afirmações foram feitas em um pronunciamento sobre o tema, que o democrata qualificou como o "maior desafio operacional que já enfrentamos como nação".

Além disso, o presidente eleito indicou que escolas, transportes, profissionais da saúde e outros setores irão necessitar auxílios adicionais do Congresso para funcionarem em 2021, como verbas para testes de covid-19.

"As próximas semanas e meses serão muito difíceis, talvez os mais complicados da crise", afirmou Biden, indicando que levará tempo para "observarmos melhoras, e que talvez não ocorram antes de março". Os reflexos dos feriados de final de ano devem aparecer apenas nos próximos meses, indicou o democrata, em meio à "grande pressão" do sistema de saúde.