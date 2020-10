Biden lidera em dois Estados vencidos por Trump em 2016, aponta pesquisa

(Foto: Jonathan Ernst/Reuters)

Pesquisa de intenção de voto conduzida pela Universidade de Quinnipiac mostra o candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, à frente do atual ocupante da Casa Branca, Donald Trump, no Ohio e na Georgia, dois Estados em que o republicano venceu em 2016.

Em Ohio, o ex-vice-presidente tem 48% da preferência do eleitorado, ante 47% de Trump. Na Georgia, que votou no postulante republicano em todas as eleições desde 1996, a vantagem de Biden é ainda maior: 51%, contra 44% do oponente.