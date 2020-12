Biden: estamos trabalhando em plano para controlar pandemia e reviver economia

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, elogiou as negociações no Senado por um pacote fiscal de cerca de US$ 900 bilhões, mas ponderou que isso não será suficiente. "Como herdamos esta crise econômica, a vice-presidente eleita, Kamala Harris, e eu estamos trabalhando em um plano para ser apreciado pelo próximo Congresso para agir rapidamente e controlar a pandemia e reviver a economia", afirmou, em comunicado divulgado nesta sexta-feira, 4.

O democrata repercutiu o relatório de emprego do Departamento de Trabalho, o chamado Payroll, que apontou para a desaceleração no ritmo de recuperação de vagas perdidas durante a recessão. "O relatório mostra uma economia que está desacelerando. Confirma que seguimos no meio de uma das piores crises econômicas e de emprego da história moderna", pontuou.

O futuro líder da Casa Branca, que toma posse em 20 de janeiro, caracterizou como "profundamente problemático" o fato de a queda no desemprego ter sido puxada pela saída de trabalhadores do mercado. "Eles perderam a esperança de procurar um emprego ou tomaram para si responsabilidade para cuidado das crianças", destacou.

Para Biden, se o atual presidente, Donald Trump, e o Congresso não agirem, 12 milhões de desempregados perderão benefício até o final deste ano. "A situação requer ação urgente", disse.