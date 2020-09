Biden e Trump estão empatados na Carolina do Norte, diz CNN

O candidato do Partido Democrata à Presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, está tecnicamente empatado com o presidente norte-americano, Donald Trump, candidato à reeleição, no Estado da Carolina do Norte, aponta pesquisa de intenção de voto da CNN publicada nesta terça-feira, dia 15. De acordo com o levantamento, Biden tem 49% dos eleitores do Estado e Trump, 46%. A margem de erro da pesquisa é de 3,9 pontos porcentuais para mais ou para menos.

A Carolina do Norte é um dos chamados "Estados-pêndulo" - ou seja, aqueles que não têm uma preferência política clara, alternando vitórias de democratas e republicanos. Por isso é considerada uma região decisiva nas eleições de 2020, assim como Flórida, Pensilvânia, Michigan, Wisconsin e Arizona. Trump venceu nessas localidades em 2016.

Já em Wisconsin, mostra a pesquisa da CNN, a distância entre Biden e Trump é maior: o democrata tem 52% das intenções de voto e o republicano, 42%. A margem de erro para o Estado é de 3,8 pontos porcentuais para mais ou para menos.

A CNN ouviu 1.006 adultos na Carolina do Norte e mais 1.006 no Wiconsin entre os dias 9 e 13 de setembro.