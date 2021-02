Biden diz que maioria das escolas dos EUA voltará a funcionar até maio

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta quarta-feira que a maioria das escolas do país voltará a funcionar presencialmente durante cinco dias por semana até o fim dos 100 primeiros dias do seu mandato. Ele havia sofrido críticas depois que assessores afirmaram que as escolas seriam consideradas abertas se realizassem aulas presenciais uma vez por semana.

"Eu disse para abrir a maioria das escolas do jardim de infância à oitava série, porque elas são as mais fáceis de abrir, as mais necessárias em termos do impacto sobre as crianças e as famílias que precisam ficar em casa", disse, durante um evento da CNN.

Biden reforçou a necessidade de financiamento para atingir as metas do governo. Ele também disse que os EUA terão 600 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 disponíveis até julho, o suficiente para imunizar toda a população dos EUA.