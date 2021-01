Biden diz que invasão é insurreição e pede a Trump para acabar com violência

O presidente eleito dos EUA, Joe Biden, fez um pronunciamento contundente contra a violência provocada por apoiadores do presidente Donald Trump que invadiram o Congresso nesta tarde para suspender a sessão conjunta da Câmara dos Representantes e do Senado dedicada referendar a vitória do democrata no colégio eleitoral.

"A violência que vimos é um ataque sem precedentes à democracia, ao Estado de Direito", destacou o presidente eleito. "As cenas vistas foram provocadas por um pequeno número de extremistas, que não são o que nosso povo é. São ações de rebelião que devem acabar agora", disse Biden. "Peço que o presidente Trump và à TV agora para encerrar estes atos de ocupação. Não é protesto, é insurreição."

E ressaltou: "Estou chocado e triste que nossa democracia chegou a tal momento escuro, mas vamos vencê-lo."

Segundo o democrata, "o trabalho nos próximos quatro anos" de seu governo é de "restaurar a decência, o respeito, não elevando as chamas do caos. Somos os Estados Unidos da América."

"Presidente Trump, aja. Já basta, Já basta. Já basta", enfatizou Biden.