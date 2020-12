Biden confirma ex-governadora Jennifer Granholm para Departamento de Energia

Joe Biden, presidente eleito dos Estados Unidos - (Foto: Mark Makela/AFP)

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou nesta quinta-feira, 17, a escolha da ex-governadora de Michigan Jennifer Granholm para ocupar o cargo de secretária de Energia a partir de 2021.

Em comunicado, a equipe de transição de Biden também confirmou as escolhas pela deputada Deb Halland para a Secretaria de Interior, Michael Regan, para chefiar a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA, na sigla em inglês), Brenda Mallory, para presidir o Conselho de Qualidade Ambiental, Gina McCarthy, como Conselheira Nacional do Clima, e Ali Zaidi, como Conselheiro Adjunto Nacional do Clima.

"A equipe transformará a crise climática em uma oportunidade sem precedentes para criar milhões de empregos sindicais bem remunerados em comunidades em todo o país, impulsionar nossa economia com energia limpa e posicionar os Estados Unidos como exportador de produtos do século 21, tornando nossa economia mais forte e resiliente", afirmou a equipe de Biden.