Baseado em psicografias de Chico Xavier, “Nosso Lar” é atração do Autocine

O último Autocine deste ano, traz como atração o filme “Nosso Lar”. A sessão acontece às 18 horas, deste domingo, dia 29, e os ingressos gratuitos, mas limitados, devem ser retirados na hora e no local da exibição. Não vão ser distribuídos ingressos antecipados.

Escrito e dirigido por Wagner de Assis, o filme “Nosso Lar” foi baseado no livro homônimo, lançado em 1944, psicografado pelo médium Chico Xavier, sob a influência do espírito André Luiz.

Sucesso de bilheteria, o filme é estrelado pelo ator Renato Prieto no papel do personagem principal, André Luiz, e conta ainda com alguns atores e atrizes renomados da teledramaturgia brasileira, como Othon Bastos, Ana Rosa e Paulo Goulart.

Só reforçando, os ingressos são de graça, um por carro, mas limitados e devem ser retirados na hora e no local da exibição. Não vão ser distribuídos ingressos antecipados. A UFMS fica na Avenida Costa e Silva, s/n – bairro Universitário. Informações no telefone 4042-1313, ramal 4307.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação