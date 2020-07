Baixa umidade e temperaturas de até 37°C são destaques do tempo para esta terça-feira

O tempo continua seco e as temperaturas em elevação no Estado. A climatologia estima céu claro a parcialmente nublado em todas as regiões do Mato Grosso do Sul. Não há expectativa de chuva.

A umidade relativa do ar ficará bastante baixa à tarde, com valores podendo atingir 20%, considerado estado de atenção pela Organização Mundial de Saúde (OMS). A recomendação é manter os cuidados com a saúde com ingestão de bastante líquido, umidificar ambientes, evitar exposição ao sol quente, e redobrar atenção com idosos e crianças, além de evitar aglomerações.

O calor é o destaque do dia, com as temperaturas podendo variar entre 15°C a 37°C no Estado. Em Campo Grande essa variação está estimada em 20°C a 30°C.

Mireli Obando, Subcom

Foto: Edemir Rodrigues