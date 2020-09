Baixa umidade e alta temperatura marcam esse domingo 6 em Mato Grosso do Sul

máxima de 41°C em cidades do MS - (Foto: Fernando Frazão/ Agência Brasil)

O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec/Inpe) prevê que a mínima será de 15°C e a máxima de 41°C, a região do pantanal marcara as temperaturas mais elevadas. O aconselhável é ingerir muito liquido, evitar esforços físicos e contato direto com o sol.

A umidade relativa do ar poderá chegar em 10%, classificada como estado de emergência segundo a OMS.

O meteorologista Nathálio Abrãao, o céu estara claro e áreas parcialmente nubladas.

Segundo a previsão do Climatempo, o clima segue assim:

Campo Grande – 23°C e 36°C

Dourados – 21°C e 36°C

Corumbá – 23°C e 39°C

Três Lagoas – 23°C e 38°C