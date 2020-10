Bairros de Campo Grande sofrem com as consequências do forte temporal

A manhã em Campo Grande estava com cara de noite - (Foto: Geliel Oliveira/A Crítica)

Como previsto pela meteorologia, só na manhã desta segunda-feira (26) que estava com cara de noite, Campo Grande recebeu rajadas de ventos que chegaram a 66,6km/h com 41,2mm de chuva. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura caiu 27,5º C para 17,5ºC por volta das 11h.

Um dos bairros que mais sentiu o impacto com a forte chuva foi Jardim Noroeste. Na região houve a queda de uma árvore, causando a queda de energia em várias residências. No bairro Universitário a água da chuva alagou algumas casas. No Jardim Itatiaia uma árvore caiu em um muro nos fundos de um posto de combustível.

Com o forte vento e queda de árvores, alguns bairros ficaram sem energia. A concessionária Energisa esclarece por meio de nota que a interrupção do fornecimento de energia aconteceu em pontos isolados da cidade.

Os bairros que ainda continuam sem energia, até o momento são: Chácara das Mansões, Jardim Centenário, Itanhangá Park, Nova Lima e Vila Margarida. Equipes da empresa estão atuando para restabelecer o fornecimento de energia aos clientes.

Interior - No município de Rio Brilhante, a 161 km de Campo Grande, a antena da rádio sobre o prédio, deixando a torre e o prédio destruído.

Em Dourados, 229 km de Campo Grande, na região sul do estado, os ventos chegaram a 70 km/h, conforme a meteorologia. Muitas árvores caíram e derrubaram fios de energia, o que fez o município decretar situação de emergência.

Em Itaporã, a 182 km de Campo Grande. Além da queda de árvores, o telhado do barracão de uma cerealista chegou a ‘voar’ com a força do temporal. Não há informação de feridos.

Em Nioaque, moradores da cidade registraram rajadas de vento, relâmpagos e estragos causados pelo temporal que chegou no município.

Houve o registro a queda de árvores em algumas áreas, e até mesmo de um trailer na praça central. Na Rua Prefeito Souza Rangel, a força do vento derrubou pelo menos seis árvores, prejudicando o acesso dos veículos. Na Praça 15 de Novembro o temporal derrubou um trailer.

O Inmet alerta ainda para o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Nas áreas sul e sudoeste sul-mato-grossense, pantanal sul-mato-grossense, centro norte e leste sul-mato-grossense, o alerta é para o risco de granizo com chuva média de 50 e 100 mm/dia.

Ontem (25) noticiamos que um ciclone de características subtropicais começou a se formar no Oceano Atlântico poderia provocar tempestades fortes nos litorais do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e Mato Grosso do Sul entre a noite de ontem, até amanhã (27). De acordo com alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os ventos poderão chegar a até 65 km/h, com rajadas, além de ondas em alto-mar com altura de até 4 metros.

*Matéria atualizada às 16h40 para o acréscimo de informações