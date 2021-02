Bailes e shows, em espaços públicos ou privados, estão proibidos durante o Carnaval

Além de prorrogar o toque de recolher em todo o Mato Grosso do Sul, até o próximo dia 09 de fevereiro, o governo do estado proibiu, através de decreto, todas as atividades que possam acarretar aglomeração de pessoas em espaços públicos ou privados de uso coletivo durante os dias 12 a 17 de fevereiro – que é o período de Carnaval.

Mesmo não tendo cancelado o ponto facultativo, a equipe do Centro de Operações de Emergência de Mato Grosso do Sul, vinha estudando formas de conter as aglomerações no feriado, e evitar assim novas contaminações pelo coronavírus.

A proibição vale, inclusive para eventos em ruas, avenidas e praças; clubes e salões de festas onde o espaço não permita que as pessoas reunidas mantenham o distanciamento mínimo de 1,5 metro. Também estão proibidos shows musicais com banda ou grupo, e pista de dança.

O novo decreto determina ainda que quem desrespeitar a norma estará cometendo uma infração punível de acordo com o Código Sanitário do Estado.

Lembrando mais uma vez que a decisão, que abrange todo o Estado, não impede que os municípios fixem toque de recolher com horários ainda mais rigorosos.

Katiuscia Fernandes - Subcom