Avenida do bairro Monte Alto em Nioaque será asfaltado em breve

Foi publicado no Diário Oficial do Estado de ontem (28), o aviso de lançamento da licitação para a contratação de empresa para a execução das obras de drenagem e pavimentação asfáltica da Avenida Eustácio Perez, no bairro Monte Alto, em Nioaque, a 144 km de Campo Grande. Segundo a publicação, a abertura acontecerá no dia 16 de setembro, às 10h.

O bairro Monte Alto é um dos mais antigos e populosos de Nioaque. A avenida que receberá asfalto corta o bairro e dá acesso a cinco aldeias indígenas, à comunidade quilombola rural São Miguel e a propriedades rurais. Às margens da Avenida Eustácio Perez fica outro quilombola, o Araújo Ribeiro.

Dona Marlene de Araújo, 65, é uma das matriarcas daquela comunidade, onde vive desde que nasceu. “A dificuldade dessa rua é a poeira, a terra. Tenho acessos de tosse”, relata. “Quando chove, melhora a poeira, mas daí vem os buracos”, reflete dona Marlene sobre o dilema com que lidou a vida inteira.

Além da melhoria na qualidade de vida, os investimentos em infraestrutura vão beneficiar economicamente o bairro. “O asfalto vai valorizar os imóveis e facilitar também para a vinda de clientes”, diz o mecânico Alexandre Santos Vilela, o Bob, proprietário da Oficina do Bob, que também fica na Avenida Eustácio Perez. “Quando chove os clientes não vem, quando fica muito buraco fica difícil o acesso”, conta.

A obra foi uma das compromissadas na parceria Governo Presente, em que Prefeitura e Governo do Estado se unem para realizar melhorias nas cidades.