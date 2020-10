Pinturas de faixas e instalação de placas finalizam revitalização da Av. Mato Grosso

Avenida Mato Grosso - (Foto: Saul Schramm)

Dois meses depois de iniciada, a obra de revitalização da Avenida Mato Grosso, em Campo Grande, está 82% concluída, conforme medição desta quarta-feira (28) da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos).

Nesta etapa final de obra, operários trabalham na pintura de faixas de pedestres ao longo da via. O serviço é feito com acompanhamento da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), que controla o fluxo de veículos durante a atividade.

De acordo com o chefe de fiscalização de trânsito da Agetran, Carlos Guarini, a pintura das faixas de segurança para pedestres deve ser concluída na próxima segunda-feira (2), feriado de Finados. "Isso se não chover. Com a chuva temos que interromper o trabalho", ressaltou.

Antes de entregar a obra, a empresa Equipe Engenharia ainda precisa instalar placas e totens que compõem a sinalização vertical de trânsito na avenida, o que deve ocorrer nas próximas semanas. Os equipamentos estão em fabricação.

"A expectativa é que [a reconstrução] seja concluída entre novembro e dezembro", informou o engenheiro Bruno Barbato, da Agesul. Previsto em contrato para durar 18 meses, o serviço será concluído em quatro.

Considerada uma das vias mais importantes da Capital, a Avenida Mato Grosso recebe melhorias em quase seis quilômetros - nos trechos de ida e volta entre a Rua Calógeras e a Avenida Ceará.

A obra tem custo de R$ 4,5 milhões. Os recursos saíram dos cofres estaduais, empenhados pelo Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul).