Austeridade: Contas da gestão de 2016-2018 foram aprovadas pelo Conselho Federal

Diretor-Tesoureiro da época, Stheven Razuk - (Foto: Divulgação)

Mais um compromisso com os advogados sul-mato-grossenses. Todas as contas da gestão 2016-2018 da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), foram aprovadas pelo Conselho Federal. Foram três anos consecutivos com superávit.

As contas de 2018 foram aprovadas, nesta quinta-feira (29), por unanimidade, sem qualquer tipo de ressalva, na Sessão da 3ª Câmara do Conselho Federal. O Conselheiro Federal Luis Cláudio Alves Pereira (Bito) presidiu a sessão, na qual foram aprovadas as contas da OAB/MS. Os documentos apresentados, segundo o CFOAB, demonstraram não apenas a regularidade das contas, mas o equilíbrio orçamentário no período em análise.

Para o Presidente da OAB/MS Mansour Elias Karmouche é mais um compromisso assumido e cumprido pela atual gestão. “É marca desta gestão a austeridade, o compromisso que tem com a responsabilidade fiscal e transparência, reconhecida pelo Conselho Federal, na utilização dos recursos oriundos das anuidades dos advogados e advogadas sul-mato-grossenses”.

Pela primeira vez na história, a OAB/MS fechou o balanço dos anos consecutivos, 2016 a 2018, com superávit.

Desde o primeiro ano de gestão, 2016, o Diretor-Tesoureiro da época, Stheven Razuk assumiu o compromisso de colocar as contas em dia, uma vez que a OAB/MS tinha elevado passivo herdado de gestões anteriores, em uma época difícil na economia do país.

Stheven destacou a importância do esforço conjunto de todos para fechar com superávit. “O resultado positivo mostra a responsabilidade da Diretoria e dos Colaboradores envolvidos no controle da execução do orçamento. Tivemos que cortar gastos, economizar em alguns setores para fechar as contas no azul, mas ainda sim conseguimos melhorar muitos serviços para a advocacia, congelamos anuidade naquele período e ainda construímos espaços para atender a todos. Todos os Diretores trabalharam com afinco e total responsabilidade administrativa e orçamentária com a classe”.