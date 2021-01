Aumento de nível dos rios e chuvas constantes colocam Defesa Civil em alerta - (Foto: Divulgação/Governo do Estado de MS)

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) segue monitorando os níveis dos rios de Mato Grosso do Sul devido ao acumulado de chuva dos últimos dias. Segundo o major Romiram Oliveira, a situação é de alerta. Entretanto, não houve necessidade de atuação.

"Estamos em contato com os municípios e à disposição para poder auxiliar no que for preciso. Por enquanto, os municípios estão informando que a situação está sob controle", afirmou ele na tarde desta quarta-feira (20).

Segundo relatório de hoje do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), estão em nível de alerta os rios Taquari (4,57 metros), Aquidauana (6,03 metros) e Miranda (7,60 metros). Todos com metragem acima do normal em 5%.

Ontem (19), Nioaque foi a primeira cidade sul-mato-grossense a decretar Situação de Emergência em 2021 pelo grande volume de chuvas, que provocaram enxurradas, alagamentos e inundações na cidade. Famílias foram desalojadas e maioria procurou abrigo em casa de parentes.

Cidades como Anastácio, Aquidauana, Bonito, Coxim e Miranda estão em observação. Diante das condições climáticas já registradas e das estimadas para os próximos dias, a população que reside em municípios com históricos de alagamentos precisa ficar atenta.

Segundo o major Romiram, pessoas que vivem próximo aos rios devem ficar atentas ao nível da água e procurar informações na Defesa Civil Municipal sobre a situação das chuvas.