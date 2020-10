Audiências trabalhistas já tem data marcada para retornar de forma presencial em MS

O atendimento presencial ao público, que estava sendo realizado apenas por telefone ou e-mail, também está autorizado a ser retomado nas datas mencionadas, assim como as atividades presenciais dos oficiais de justiça - (Foto: Divulgação)

Após um período no esquema de teletrabalho, as unidades judiciárias da Justiça do Trabalho em Mato Grosso do Sul estão autorizadas a retomar gradualmente as audiências presenciais a partir do dia 26 de outubro, em Campo Grande, e a partir do dia 3 de novembro, no interior do Estado.

O atendimento presencial ao público, que estava sendo realizado apenas por telefone ou e-mail, também está autorizado a ser retomado nas datas mencionadas, assim como as atividades presenciais dos oficiais de justiça.

A decisão sobre a retomada ou não dos serviços presenciais ficará a critério dos gestores de cada unidade, considerando as peculiaridades locais e os dados epidemiológicos da Covid-19. A implementação da "Etapa Intermediária 2" do Protocolo para a Retomada Gradual das Atividades Presenciais, previsto na Resolução Administrativa Nº 80/2020, foi autorizada pelo Tribunal Pleno do TRT24 nesta terça-feira (20).

O atendimento ao público no TRT24 será realizado das 1h às 17h, de segunda a sexta-feira. Cada unidade decidirá como será realizado o atendimento ao público, de forma a limitar a quantidade de pessoas nas dependências do tribunal, evitando a aglomeração de pessoas, sendo indicado que o atendimento seja previamente agendado.