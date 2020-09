Inscrições prorrogadas para XV Prêmio de Inovação na Gestão Pública

O tema desta edição é “Soluções para o Serviço Público em tempos de pandemia”. - ( Foto: Divulgação/ SECOM MS)

As inscrições para o XV Prêmio de Inovação na Gestão Pública foram prorrogadas até o dia 17 de setembro. Com a divulgação da nova data, os servidores públicos estaduais têm um tempo extra para inscrever suas ideias e práticas para contribuir com uma Gestão Pública inovadora e ainda serem premiados por estas iniciativas.

A secretária de Administração e Desburocratização Ana Carolina Nardes ressalta que participar do prêmio é aprimorar a missão do servidor público de prestar serviços de qualidade à população.

O tema desta edição é “Soluções para o Serviço Público em tempos de pandemia”. Seis projetos serão contemplados e o total em premiações é de R$ 24 mil reais.

Para se inscrever, basta acessar o site da Escolagov, preencher o formulário, anexar o trabalho e os documentos solicitados. Na mesma plataforma, também estão disponíveis o edital completo do XV Prêmio de Inovação na Gestão Pública, Roteiros de Prática e Ideias, termo de compromisso e respostas para as dúvidas frequentes.