Atenção contribuinte: Carnês do IPVA podem ser impressos pela internet

Dados da Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz) apontem que 1.121.364 boletos do IPVA estão sendo entregues. Porém, os proprietários de veículos que porventura não receberem os carnês, poderão imprimir a segunda via pelo canal de autoatendimento do IPVA na internet.

Já o pagamento pode ser feito à vista, em cota única, até o dia 29 de janeiro de 2021, com desconto de 15%. Ou em cinco parcelas, sem desconto, com vencimentos em 29 de janeiro, 26 de fevereiro, 31 de março, 30 de abril e 31 de maio.

O valor arrecadado com o imposto é dividido entre o Tesouro Estadual e Municipal. Os repasses aos municípios são feitos semanalmente, de acordo com a frota, e o recurso é aplicado conforme o planejamento financeiro, que vai de pagamento de servidores até políticas públicas como educação, saúde, segurança, entre outros.

Em caso de dúvidas, os proprietários de veículos automotores devem se dirigir pessoalmente às Agências Fazendárias (Agenfas) em seus respectivos municípios, munidos de documentos pessoais e do veículo. A secretaria disponibiliza ainda os telefones (67) 3316-7500 / 3316-7534 / 3316-7541 para informações exclusivas sobre IPVA, bem como a página de autoatendimento na internet: www.autoatendimento.ms.gov.br/ipva.