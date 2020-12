Ataque mata 15 crianças durante cerimônia no Afeganistão

Pelo menos 15 crianças morreram nesta sexta-feira, 18, em uma explosão perto do local onde participavam de uma cerimônia religiosa, na Província de Ghazni, leste do Afeganistão. Outras 20 pessoas, entre adultos e crianças, ficaram feridas. Segundo o governo de Ghazni, uma moto com explosivos foi detonada perto do local da cerimônia, em uma área controlada pelo Taleban. O grupo jihadista e o governo suspenderam as negociações de paz.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.